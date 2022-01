Alex Sandro distrutto dai quotidiani: "Regala la Supercoppa all'Inter, è una sciagura!"

L'errore di Alex Sandro all'ultimo minuto della Supercoppa contro l'Inter è di quelli che rimangono impressi nella mente dei tifosi per tanto tempo e per quelli della Juventus sarà sicuramente così visto che è costato il trofeo finito così nella bacheca interista. La Gazzetta dello Sport scrive: "Mettere fuori la palla, questo sarebbe bastato. Invece Alex la gioca e l'Inter vince su un suo errore". Il Corriere dello Sport prima lo applaude scrivendo che "lotta su ogni pallone ed è sempre dentro la mischia" ma poi aggiunge che "la leggerezza, a un sospiro dai rigori, è grave e costa la Supercoppa ai bianconeri". Per Tuttosport il suo è "un passo lento, passeggiante e rincorrente avversari che hanno altro ritmo" e poi infierisce scrivendo che "regala la Coppa all'Inter con un controllo sbagliato". La Stampa lo definisce "una sciagura" mentre Il Corriere della Sera scrive che "non dà cenni di risalita" dopo che Pellegrini gli ha rubato il posto e che "crolla nel finale con un colpo di testa che apparecchia il gol di Sanchez". Per TuttoJuve "ha la sconfitta sulla coscienza" mentre TMW chiude scrivendo: "Un giorno, la Juve comprò un terzino brasiliano: classe e spinta, con buona fase difensiva. Un altro giorno, diventò in qualche modo normale che oltre il compitino non potesse andare. Errore pesantissimo al 120’".

I voti

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4

La Stampa: 4

TuttoJuve: 4