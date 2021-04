All'Inter basta ancora il minimo sforzo: Lukaku stende il Bologna, scudetto più vicino

Basta un poco di Romelu Lukaku e lo scudetto è più vicino. L’Inter batte il Bologna col minimo sindacale, rappresentato in questa stagione dall’inossidabile certezza che prima o poi arriverà una rete del centravanti belga a mettere in discesa qualsiasi sfida. L’altro motivo di tranquillità è dettato dal fatto che i meccanismi di squadra siano ormai tanto rodati da riuscire gestire l’avversario, anche quando è la giovane e combattiva squadra di Sinisa Mihajlovic, che comunque non ha certo demeritato e anzi nel finale provato l’arrembaggio per trovare il pareggio.