All’Inter basta il primo tempo per archiviare la pratica: Cagliari battuto 2-0

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Due a zero in casa, due a zero in trasferta: l'Inter conquista la seconda vittoria e il secondo clean sheet in questo campionato, agganciando subito Napoli e Milan a quota sei punti. A Cagliari, tutto fin troppo facile per gli ospiti: i nerazzurri di Simone Inzaghi giocano un gran primo tempo, dominando sotto ogni punto di vista i padroni di casa di Claudio Ranieri. All'intervallo, il tabellone recita 2-0: a segno Denzel Dumfries e il solito Lautaro Martinez, già a quota tre gol in questa Serie A. La ripresa è una lunga gestione interista, finché i sardi non ci provano e creano pure qualche grattacapo alla difesa dei vicecampioni d'Europa.