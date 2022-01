All'Olimpico domina l'equilibrio: Lazio e Udinese vanno ai supplementari

Poche emozioni e tanto equilibrio all'Olimpico che porta Lazio e Udinese a giocarsi la qualificazione ai tempi supplementari. Complice il turnover operato da Sarri e Cioffi, le due squadre badano più alla solidità che all'estetica. Ne scaturisce un match bloccato, che la Lazio prova a controllare senza però creare grossi problemi dalle parti di Silvestri. Nel primo tempo più pericoloso è Muriqi: un occasione importante per l'attaccante kosovaro, che ci prova con il suo marchio di fabbrica, il colpo di testa, e impegna il portiere friulano al 12'. Nel finale di frazione sono gli ospiti a sfiorare il vantaggio: verticalizzazione di Pussetto per Success, che si presenta davanti a Reina ma viene chiuso in scivolata dal provvidenziale intervento di Marusic in diagonale. Nella ripresa la gara non si sblocca, all'87' la Lazio sfiora il gol con una doppia occasione, Milinkovic-Savic spara addosso a Silvestri, sulla ribattuta Udogie si immola e sventa la conclusione a colpo sicuro di Raul Moro.