All'Olimpico non c'è storia: la Roma abbatte il Verona 3-1

All'Olimpico la Roma vince 3-1 contro l'Hellas Verona nel posticipo della prima giornata di ritorno del campionato. Giallorosssi micidiali nel primo tempo, nonostante l'infotunio occorso a Smalling: il centrale inglese sente tirare al flessore della gamba sinistra, e deve alzare bandiera bianca lasciando posto al 12' al grande ex scaligero Kumbulla. Dalla bandierina arriva il vantaggio della squadra di Fonseca, con Mancini che svetta su tutti e al 20', forse avvalendosi di una deviazione ma sicuramente almeno del disturbo di Mayoral, beffa Silvestri. Dopo neanche 2 minuti la Roma trova il raddoppio: lo firma il rientrante Mkhitaryan. Al 29' 3-0 con Mayoral. Il sostituto di Dzeko piomba come un falco sulla respinta di Silvestri, che aveva fermato una bellissima volée di Pellegrini ma che nulla ha potuto sul tap-in semplicissimo dello spagnolo. Nella ripresa gol della bandirera degli scaligeri con Colley, al primo gol in serie A.