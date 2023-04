Alla Fiorentina basta la vittoria dell’andata: 0-0 con la Cremonese e finale di Coppa Italia

La Fiorentina è in finale di Coppa Italia: basta lo 0-0 del ritorno contro la Cremonese alla luce del doppio vantaggio nell'andata.

La Fiorentina è in finale di Coppa Italia: basta lo 0-0 del ritorno contro la Cremonese alla luce del doppio vantaggio nell'andata. Nel primo quarto d'ora nessun tiro in porta, inaugura Milenkovic da calcio d'angolo, largo di poco. È l'unica "emozione" della prima metà di primo tempo: la Cremonese contrappone il fisico ai lunghi possessi viola ma non riesce a costruire.

Stesso canovaccio del primo tempo nell'approccio al secondo: la Fiorentina tesse la tela, ma con pazienza e senza lasciare varchi attaccabili. In apertura si fa notare Gonzalez con un tiro fuori misura, ma non avrà grande seguito per un po': il piano dei viola è chiaro, gestire il possesso palla e lo scorrere delle lancette sul cronometro. A cavallo della mezz'ora ancora Gonzalez vicino al gol, prova a imitarlo poco dopo Mandragora ma neanche lui inquadra la porta di Sarr. Cala ancora l'intensità del match nel finale, si alza la voce della gente di fede viola. La Cremonese non si fa mai pericoloso e lo 0-0 è abbastanza: a distanza di 9 anni dall'ultima volta, la Fiorentina è di nuovo in finale di Coppa Italia, l'undicesima della sua storia. Per vincerla, dovrà superare l'Inter.