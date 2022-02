Alla Juve basta un gol su corner per domare un buon Toro: 1-0 all'intervallo

Basta una frustata aerea di Matthijs de Ligt alla Juventus per chiudere in vantaggio il primo tempo del derby. 1-0 bianconero sul Torino all’intervallo, grazie alla rete al quarto d’ora del difensore centrale olandese su corner battuto da Cuadrado. Problemi fisici per Luca Pellegrini, titolare per il forfait all’ultimo minuto di Rugani: salvo sorprese toccherà a De Sciglio continuare la contesa alla ripresa delle ostilità.