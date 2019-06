Alla Juventus resta solo Sarri: è quasi fatta, entro martedì l'annuncio

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Maurizio Sarri e sul suo approdo alla Juventus. "E' in fuga, sta per passare sotto lo striscione dell'ultimo chilometro". Ci siamo, insomma. Tra oggi e domani Marina Granovskaia, plenipotenziaria del Chelsea, e Fali Ramadani, rappresentante del tecnico, si vedranno a Montecarlo per definire il futuro dell'allenatore. La Juventus vuole annunciarlo tra lunedì e martedì, ieri mattina il procuratore ha rassicurato Paratici a Milano in un breve summit.