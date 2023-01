Alla Lazio basta un gol di Casale: 1-0 sulla Fiorentina all'intervallo

Terminato qualche istante fa il primo tempo di Lazio-Fiorentina, punteggio di 1-0 per i biancocelesti all'intervallo.

Terminato qualche istante fa il primo tempo di Lazio-Fiorentina, punteggio di 1-0 per i biancocelesti all'intervallo. La Lazio comincia come meglio non potrebbe, portando dalla sua parte il primo episodio del match: su calcio d'angolo Casale sbroglia una mischia e deposita in rete con un sofisticato tocco di punta l'1-0 al minuto 8 e il suo primo gol in Serie A. La Fiorentina non sbanda dopo il gol subito, costruendo alcune occasioni interessanti che passano dai piedi di Barak, Gonzalez e Jovic, con solo quest'ultimo capace di centrare la porta e impegnare Provedel.