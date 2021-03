Alla Roma basta un gol: battuto il Genoa e scavalcata l'Atalanta

All'Olimpico la Roma vince il lunch match della ventiseiesima giornata di campionato, battuto 1-0 il Genoa. Al 24’ Gianluca Mancini sblocca il match con un colpo di testa sul preciso cross di Pellegrini. Dopo la rete la squadra di Fonseca prende fiducia mentre quella di Ballardini abbassa il baricentro. Nella ripresa al 68' Roma ad un passo dal raddoppio: Zajc perde un pallone sanguinoso in mezzo al campo, Mkhitaryan subito verticalizza per Villar che con un destro dal limite colpisce il palo. Passano 6 minuti ai giallorossi viene annullato un gol per fuorigioco: Borja Mayoral l'aveva messa dentro dopo un palo colpito con il tacco da Pedro, l'ex Chelsea era in posizione irregolare. La Roma porta a casa il match e con i tre punti conquistati scavalca di uno l'Atalanta portandosi al quarto posto in classifica.