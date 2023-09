Alla Roma c'è apprensione per il portiere: Rui Patricio sbaglia, il club si guarda intorno

L'avvio di stagione della Roma non è stato di certo dei migliori, con un solo punto in tre partite e una difesa a dir poco ballerina con sei reti incassate

L'avvio di stagione della Roma non è stato di certo dei migliori, con un solo punto in tre partite e una difesa a dir poco ballerina con sei reti incassate, un paio di queste con responsabilità di Rui Patricio (più a Verona che all'Olimpico con la Roma). A scriverlo è l'edizione romana del Corriere della Sera, secondo cui proprio per questo il club giallorosso sta cominciando a guardarsi intorno.

Si è parlato nelle ultime ore di mercato di un eventuale sostituto e, come si legge ancora sul quotidiano, sono stati proposti Hugo Lloris che sembrava in uscita dal Tottenham e David de Gea che è svincolato, ma la società ha confermato la sua fiducia all'estremo difensore portoghese. Anche se comincia a guardarsi intorno e per il futuro guarda con interesse al nome di Michele Di Gregorio del Monza.