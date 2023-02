Alla Roma spuntata basta Solbakken: Verona battuto di misura all'Olimpico

Il risultato è massimo, ma lo sforzo è stato tutt’altro che minimo.

Il risultato è massimo, ma lo sforzo è stato tutt’altro che minimo. La Roma non si è fatta intimorire dalle assenze e dalla fisicità di un Verona che comunque non ha demeritato: l’1-0 dell’Olimpico. Falli, contrasti, interventi ruvidi e pochissime occasioni da gol. Il Verona ha cercato sin da subito di impostare il match sul piano fisico, la Roma ha accettato i duelli individuali rispondendo presente su ogni contrasto. Se l’intensità ha scandito la prima frazione, le occasioni da gol hanno ricoperto il ruolo di grande assente sul terreno dell’Olimpico: la prima vera azione pericolosa è stata creata da El Shaarawy, un minuto più tardi Tameze ha risposto con una conclusione terminata alta sopra la traversa. Gli ultimi venti minuti sono stati caratterizzati dai continui falli a spezzettare il gioco e da un nervosismo collettivo: a ribaltare l’inerzia ci ha pensato Solbakken, alla prima da titolare l’ex attaccante del Bodo ha trovato l’1-0 in scivolata sull’assist di tacco di Spinazzola. La rete del vantaggio capitolino ha scosso un Verona poco concreto sull’ultimo passaggio, la squadra di Zaffaroni si è vista nell’area giallorossa con un paio di iniziative personali, come il tiro di Ngonge al quarto d’ora terminato lontano dallo specchio della porta difesa da Rui Patricio. I cambi però hanno dato la scossa giusta, la doppia occasione non sfruttata da Braaf e Doig ha fatto scattare il campanello d’allarme in casa Roma: i giallorossi si sono ricompattati dopo un momento di sbandamento, da quel momento in poi gli ospiti non sono più riusciti a trovare il varco offensivo. I dieci minuti conclusivi hanno ricalcato l’ultima parte della prima frazione, tra falli e duelli in mezzo al campo la gara è scivolata via senza troppe emozioni.