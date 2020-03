Allarme Coronavirus, controlli sanitari a Lecce: rilevazione della temperatura per i tifosi

Continua l'allarme Coronavirus nel calcio italiano: come riferisce Sky Sport scattano i controlli sanitari con il termoscanner allo stadio Via Del Mare di Lecce. Ma non solo per i tifosi bergamaschi, bensì per tutti. Nella zona del settore ospiti, infatti, sono presenti tre squadre diverse: la Crocerossa, il 118 e la Questura. Tutte hanno stabilito dei controlli in via precauzionale, che preferirebbero estendere a tutti i tifosi nerazzurri pronti a entrare nell'impianto (misura ritenuta molto utilie, per quanto non obbligatoria).

ALTRI SETTORI - Diverso invece il cordone sanitario presente negli altri settori. Qui, infatti, si trovano solo squadre della Crocerossa, che sottopongono a misurazione della temperatura corporea solo i tifosi che volontariamente chiedono una rilevazione