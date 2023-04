Allarme giallo per il Verona, in tre rischiano di saltare il Napoli

Anche Henry è diffidato, ma l'attaccante è infortunato ed oggi non sarà della partita.

Massima attenzione ai cartellini per tre giocatori del Verona, che alle 18.30 affronterà il Sassuolo allo Stadio Bentegodi. In vista del prossimo turno di campionato al Maradona contro il Napoli diversi gialloblù sono infatti diffidati e con un giallo sarebbero squalificati per la gara di sabato 15 aprile. A rischiare sono: Faraoni, Magnani, Velos. Anche Henry è diffidato, ma l'attaccante è infortunato ed oggi non sarà della partita.