Allarme Inter: oltre a Godin altri 2 difensori rischiano il forfait col Napoli

Primi problemi di formazione per Conte in vista della gara di sabato contro il Napoli, ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Sicuro assente sarà Godin, ma in difesa i guai non sono finiti. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che rischiano il forfait anche De Vrij e Bastoni, altri due titolarissimi. In caso di assenza, pronti D'Ambrosio e Ranocchia. Ma Conte spera di averli entrambi a disposizione contro il Napoli.