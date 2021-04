Allarme Milan, senza Champions niente rinnovi: rischia di perdere due big a zero

La partita per il rinnovo di Donnarumma con il Milan resta aperta: Raiola continua nella sua strategia attendista, innanzitutto per capire se i rossoneri centreranno la qualificazione alla prossima Champions, ma anche - riferisce l'edizione odierna di Tuttosport - per vedere se nelle prossime settimane si paleseranno offerte di contratto più allettanti rispetto a quella del club di via Aldo Rossi. Nessuna novità significativa nemmeno dal fronte Calhanoglu: il Milan offre 4 milioni più bonus per cinque anni, il turco ne chiede uno netto in più. Anche in questo caso, un piazzamento tra le prime quattro e l'assenza di altre offerte concrete potrebbero favorire la fumata bianca.