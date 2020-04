Allarme rientri in Italia: per questo la Juve vuole ritardare ripresa degli allenamenti

La Juventus spinge per tardare la ripresa degli allenamenti: per molti calciatori è complicato rientrare. Oltre al caso Higuain, che a quanto pare non vuole tornare in Italia, anche altri calciatori faticheranno a far ritorno in Italia. Da Cristiano Ronaldo a Khedira e Szczesny, da Douglas Costa ad Alex Sandro e Danilo. Difficoltà oggettive, i voli verso l'Italia sono sempre di meno e sempre più complicati. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.