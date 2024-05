Allegri ai saluti con la Juve: oggi nessun tifoso ad attenderlo alla Continassa

Fonte: ANSA

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Non ci sono tifosi, al momento, fuori dalla Continassa dove è in programma l'allenamento della Juventus che potrebbe essere l'ultimo diretto da Massimiliano Allegri. Si sta radunando invece un gruppo di giornalisti in attesa davanti ai cancelli dello Juventus training center. Allegri è stato il primo ad arrivare, poi i giocatori. (ANSA).