Allegri ci credeva: "Scudetto? Beh, se battevi l'Inter avevi piccola speranza..."

Pubblicamente, Massimiliano Allegri ha sempre detto di non credere allo scudetto. Ma segretamente, prima della sfida con l'Inter, l'allenatore della Juventus ci credeva un po'? In conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Cagliari, il livornese risponde così: "Assolutamente sì, con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Però è normale che battendo l'Inter avevi una piccola speranzella... Anche se poi dovevi vincere tutte le partite. Ora dobbiamo concentrarci sull'obiettivo, che è portare a casa più punti possibile. E partiamo da domani, che sarà una sfida complicata, perché altrimenti nel giro di una settimana passi dal lottare per lo scudetto a trovarti la Roma a due punti".