Allegri distrutto dai quotidiani: "Sbaglia formazione, tutto alla rinfusa! Quanto durerà?"

Cambia ancora la formazione, ma il gioco non c'è. Massimiliano Allegri e la Juventus sono in una crisi profonda dopo la seconda sconfitta di fila in campionato. "Chissà che pure il suo posto ora non venga messo in discussione...", scriviamo noi di TMW in merito all'allenatore, con un secco 4 in pagella. Per La Gazzetta dello Sport Max sbaglia la formazione: "Tutto alla rinfusa, tutto improvvisato. Per quanto ancora?". L'impressione che dà - si legge sul Corriere della Sera - è che non ha soluzioni per queste prestazioni confuse. Tra le tante cose, secondo Tuttosport, Allegri "non riesce neppure a trasmettere la giusta tensione alla squadra".

I VOTI DI ALLEGRI

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere della Sera: 4

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Tuttojuve.com: 4