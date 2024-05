Allegri, e ora? Prima il contenzioso con la Juve: se lo vince può star fermo. Altrimenti l'Arabia

TuttoNapoli.net

Esonerato dalla Juventus dopo quanto accaduto nella finale di Coppa Italia, Massimiliano Allegri adesso guarda al futuro. Il tecnico toscano in questi giorni ha ricevuto il pieno d'affetto dai suoi ex giocatori che lo hanno ringraziato per l'operato. La società però ha voluto dare una sterzata immediata con un cambio di guida tecnica che verrà poi concretizzato questa estate. Al momento sarà Paolo Montero a guidare la squadra in queste ultime due partite di campionato prima del sostituto definitivo, si parla molto di Thiago Motta.

Sirene dall'Arabia per Max

Adesso però è l'ora di guardare avanti per il tecnico livornese. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, su di lui ci sarebbero le attenzioni di alcuni club importanti di Serie A ma anche dall'estero. Su di lui ci sarebbero gli occhi di club dall'Arabia Saudita che, una volta rotto il rapporto con la Juve, sono tornati ad insistere. Il mister infatti era già finito nel mirino della Saudi Pro League ma non ha mai voluto approfondire il discorso. Si era parlato anche di un da 20-25 milioni di euro a stagione per un biennale.

Da risolvere il contenzioso

Prima di guardare al futuro, Allegri dovrà anche vedere come si risolverà la querelle con il club. La società infatti ha mosso una contestazione disciplinare in seguito ai fatti di mercoledì sera.