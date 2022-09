Allegri in bilico? La Juventus specifica: "Nel CdA non si è discusso della sua posizione"

Nessun provvedimento, come già la società aveva già fatto intendere, è stato preso a proposito della posizione di Massimiliano Allegri.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha approvato il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2022, che evidenzia una perdita di 254,3 milioni di euro. Lo ha reso noto il club bianconero con un comunicato ufficiale. Trattasi della perdita più alta di sempre della storia bianconera, oltre ad essere il quinto esercizio di fila in rosso: -19 milioni nel 2017-18, -40 nel 2018-19, -90 nel 2019-20, -210 nel 2020-21 e il passivo-record della scorsa stagione. L'Assemblea degli Azionisti, convocata per il 28 ottobre, sarà chiamata ad approvare i conti 2021-22. Nessun provvedimento, come già la società aveva già fatto intendere, è stato preso a proposito della posizione di Massimiliano Allegri. Quello della panchina bianconera non è stata proprio oggetto di discussione durante il Cda della Juventus.