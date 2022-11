Allegri: "Juve nata per vincere. Vogliamo l'Europa League e dobbiamo recuperare in campionato"

"Col Lecce è stato divertente veder giocare i giovani, non era facile giocare lì. Sono stati bravi e gli 'anziani' li hanno sostenuti".



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Paris Saint Germain, ha parlato anche della possibilità di andare in Europa League: "La Juventus è nata per vincere, sennò giochiamo coi giovani e quel che viene è tutto in più. La Juventus deve arrivare in Europa League, recuperare in campionato. I giovani giocano in attesa che recuperino altri giocatori, in questo momento concentriamoci su chi c'è. Col Lecce è stato divertente veder giocare i giovani, non era facile giocare lì. Sono stati bravi e gli 'anziani' li hanno sostenuti".