Allegri non vuole lasciare la Juve: "Non sono stanco! Scudetto? No, obiettivo Champions"

Ho letto da più parti che sei stanco e provato dagli ultimi due anni di Juve in cui hai fatto anche il dirigente. Dovessi riuscire a vincere lo Scudetto, hai pensato alla possibilità di salutare tutti? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Genoa - gara valida per la 16esima giornata di Serie A - ha risposto così:

"Non sono assolutamente stanco e non ho fatto il dirigente. La Juve ha avuto e ha ottimi dirigenti. Una squadra per ottenere risultati deve avere una società solida alle spalle e su questo la Juve nei 100 anni della famiglia Agnelli non è mai mancata. Noi abbiamo fatto e stiamo facendo un percorso di crescita, bisogna continuare a migliorare attraverso i risultati. L'obiettivo principale è tornare a giocare la Champions: l'avremmo giocata anche quest'anno, non è un risultato che è mancato l'anno scorso, ma il prossimo anno bisognerà tornare a giocarla".