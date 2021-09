Allegri provoca in conferenza: “Conta più per il Milan che per noi. Perché? Scopritelo...”

"Innanzitutto è sempre Juve-Milan, una delle più importanti se non la più importante del campionato. Noi dobbiamo fare una bella gara perché abbiamo un punto in classifica e dobbiamo dare seguito alla vittoria di Champions. Loro hanno acquisito autorevolezze e sicurezze, giocano assieme da quasi tre anni e hanno acquisito certezze importanti. Noi stiamo crescendo, ma credo sia molto più importante per loro che per noi". A dirlo, nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

In un altro passaggio del botta e risposta coi giornalisti gli è stato poi chiesto perché, a suo avviso, la gara di domani sarà più importante per il Milan che per la Juve. Questa la sua risposta: "Questo lo dovete pensare voi, è il vostro lavoro. E' più importante per loro, che per noi..."