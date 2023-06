Allegri senza trofei e pesa 43 milioni a bilancio: nella Juve c'è chi vuole mandarlo via

Il quotidiano 'La Repubblica' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus

© foto di www.imagephotoagency.it

Il quotidiano 'La Repubblica' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che ieri - al termine dell'ultima gara di campionato vinta 1-0 sul campo dell'Udinese - è rimasto piuttosto vago sul suo futuro. E spiega che in settimana andrà in scena il summit con John Elkann che decreterà le sorti della panchina bianconera.

Al momento non c'è stata ancora una presa di posizione definitiva. All'interno della società ci sono due anime: c'è chi riconosce al tecnico la capacità di tenere compatto il gruppo e di lanciare i giovani e chi vuole cambiare rotta dopo due stagioni senza trofei. Di certo si partirà da un aspetto economico da non sottovalutare: Allegri e il suo staff hanno altri due anni di contratto e i 43 milioni di euro lordi residui pesano e non poco sulla decisione finale.