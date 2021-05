Allegri torna alla Juve? Il livornese pronto a rientrare anche senza Champions

L'edizione oggi in edicola de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro della panchina della Juventus e spiega che in caso di addio ad Andrea Pirlo per il quale la Champions League e la Coppa Italia saranno il minimo per poter essere confermato, il nome resta Massimiliano Allegri.

Il toscano era stato contattato dalla Roma prima della virata su José Mourinho, ora Allegri tornerebbe alla Juventus anche senza Champions League. Non è l'unica pretendente, c'è anche il Real Madrid in caso di addio a Zinedine Zidane ma il ritorno in Italia di Mou potrebbe essere un'ulteriore molla per la Juve per non andare più avanti su una scommessa ma con l'usato sicuro.