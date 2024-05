Allegri una furia dopo la vittoria, scontro sfiorato con un giornalista: "Non avete detto la verità"

Il successo della sua Juventus in Coppa Italia, 1-0 contro l'Atalanta, non ha disteso animi e pensieri.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il successo della sua Juventus in Coppa Italia, 1-0 contro l'Atalanta, non ha disteso animi e pensieri. Anzi. Finale di gara particolarmente acceso quello di ieri sera per Massimiliano Allegri: prima le urla verso l'arbitro Maresca con tanto di giacca lanciata a terra, poi seguita dalla cravatta, quindi l'espulsione e la polemica a distanza (poi chiarita) con il designatore Gianluca Rocchi.

Quindi i festeggiamenti e la presunta polemica con Giuntoli, poi il rientro nel ventre dell'Olimpico per sbrigare le pratiche davanti ai media. E lì, scrive la Repubblica, ecco anche lo scontro con i giornalisti: "Non avete detto la verità per un anno e la sapevate tutti", l'attacco di Allegri ai colleghi presenti all'Olimpico. La situazione ha poi rischiato di degenerare, con l'allenatore ed un giornalista che sono quasi arrivati alle mani.

Nel post partita, lo stesso Allegri ha poi così raccontato il momento:

"Perché ha perso le staffe nel finale? Piaciuto? L'importante è divertirsi. Non ho perso il controllo... Tutto normale".

Si toglierà qualche sassolino dalla scarpa?

"Dalle scarpe nulla perché ho i gommini del campo. L'emozione di un trofeo è unica, stasera abbiamo avuto uno stadio meraviglioso con due belle tifoserie e una partita tecnica, con tante occasioni. Fortunatamente abbiamo vinto noi ed è la cosa più bella, ma già essere a una finale significa essere andati bene".