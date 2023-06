Allegri verso il 'no' ai soldi arabi: offerto il triplo d'ingaggio, ma Max vuole restare alla Juve

Massimiliano Allegri ha ricevuto una maxi-proposta dall'Arabia Saudita, ma pare intenzionato a rifiutarla. Lo scrive La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri ha ricevuto una maxi-proposta dall'Arabia Saudita, ma pare intenzionato a rifiutarla. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "Le cifre restano top secret, ma si continua a vociferare di uno stipendio tra il doppio e il triplo rispetto ai 7 milioni – 9 con i bonus – che il toscano guadagna attualmente a Torino (contratto fino al 2025). Un’offerta sontuosa, raccontano i ben informati. La delegazione saudita, capitanata da una figura di primo piano del Paese e in missione a Montecarlo per convincere Max a sposare il progetto arabo (l’Al Hilal in pole rispetto all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo), non ha incassato il fatidico “sì” sperato. Ma nemmeno una chiusura totale. Allegri, stando agli spifferi che giungono da Ryad, si è limitato a prendere atto della proposta.

L’impressione delle persone vicine al tecnico livornese è che Allegri non sia convinto di affrontare un passo del genere, almeno per adesso. Un po’ per questioni logistiche legate alla famiglia. E un po’ perché, nonostante le tensioni delle scorse settimane con i dirigenti bianconeri ( «confronti duri, ma costruttivi», li ha definiti l’a.d. Scanavino nell’intervista a Sky Sport), una stagione senza Champions League e la rifondazione in atto, in questo momento prevalga ancora in Max la voglia di ripartire con la Juventus e portare a termine la missione".