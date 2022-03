Allegriout spopola sui social. Ma il suo futuro alla Juve è blindato da altri 3 anni di contratto

E' tornata pesantemente in discussione la posizione di Massimiliano Allegri dopo la serata di ieri.

E' tornata pesantemente in discussione la posizione di Massimiliano Allegri dopo la serata di ieri. Sui social, l'hashtag #Allegriout ha spopolato a seguito dell'eliminazione dei bianconeri in Champions League. Allegri, dati alla mano, sta fin qui facendo peggio di Sarri e Pirlo, ma l'epilogo quest'anno sarà diverso in virtù di un contratto molto importante.

Per tornare, Allegri ha dettato condizioni economiche decisamente importanti e soprattutto convinto la Juve ad accettare un contratto di durata quadriennale. Oggi il tecnico livornese è quindi legato alla società bianconera da altri tre anni di contratto, altri 21-22 milioni di euro netti fino al 2025. Esonerarlo sarebbe un disastro economico che oggi la Juve non può permettersi.