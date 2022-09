Allegriout spopola sui social: per paura della Fiorentina toglie Di Maria al 45' per De Sciglio

Allegri temeva la Fiorentina, la Juve non ha mai giocato, alcune scelte sono state molto criticate sui social

Allegri temeva la Fiorentina, la Juve non ha mai giocato, alcune scelte sono state molto criticate sui social. All'intervallo ha messo De Sciglio per Di Maria, nel finale ha schierato i bianconeri col 5-3-2 per difendere il risultato di parità. Sui social spopola #AllegriOut coi tifosi bianconeri che sperano in un suo esonero.