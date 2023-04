Allianz bacchetta la Juve: "Inaccettabile rissa con l'Inter per chi indossa nostro marchio"

Un richiamo anche dal proprio sponsor per la Juventus a seguito del finale con rissa nella sfida all'Inter di Coppa Italia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un richiamo anche dal proprio sponsor per la Juventus a seguito del finale con rissa nella sfida all'Inter di Coppa Italia. La notizia è riportata dall'edizione odierna del Corriere della Sera: "Giacomo Campora, ceo di Allianz Italia, in un video diffuso a dipendenti e agenti, ha preannunciato: «Manderò una lettera ai vertici del club perché non ritengo assolutamente accettabile che giocatori che portano il nostro marchio sulla maglia tengano atteggiamenti del tutto censurabili e su cui non ammettiamo alcuna scusa legata all’agonismo sportivo».