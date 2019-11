Altra bruttissima Atalanta, ma stavolta paga dazio: il Cagliari sbanca Bergamo

Un grande Cagliari ha battuto in trasferta per 2-0 l'Atalanta nell'undicesimo turno di Serie A. Dopo un primo tempo in cui il Cagliari era passato in vantaggio al 32' grazie all'autogol di Pasalic, nella seconda frazione, la squadra di Maran ha trovato il raddoppio con un bel gol al 58' di Oliva. Scambio sudamericano tra Simeone e l'uruguagio, con il centrocampista che tira col destro da dentro l'area. Il pallone passa sopra le braccia di Gollini, che nulla può. I bergamaschi provano a reagire ma il portiere dei sardi, Olsen, respinge i vari tentativi della squadra di Gasperini. La squadra sarda, con questa vittoria, sale a quota 21 punti e aggancia l'Atalanta al quarto posto.