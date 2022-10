Altra grana Inter, Gosens non ci sta: "Non è un momento facile, voglio giocare di più"

Il laterale dell'Inter, vicino alla cessione al Leverkusen in estate e poco utilizzato in questo avvio di stagione, ha parlato ai microfoni di 'Mediaset'

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Robin Gosens chiede più spazio. Il laterale tedesco dell'Inter, vicino alla cessione al Bayer Leverkusen in estate e poco utilizzato in questo avvio di stagione, ha parlato ai microfoni di 'Mediaset' dopo il gol realizzato al Camp Nou contro il Barcellona. "Sicuramente la mia ambizione è quella di giocare di più. Non sto vivendo un momento facile a livello personale, ma sto lavorando duramente e sono veramente contento di aver potuto aiutare la squadra".