Altra penalizzazione in Serie A? La Sampdoria rischia: servono 11mln entro il 16 febbraio

© foto di Federico Gaetano

La Sampdoria ha l'obbligo di recuperare circa 11 milioni di euro nelle prossime due settimane, entro il 16 febbraio, per saldare gli stipendi dei tesserati relativi all'ultimo semestre del 2022. Solo in questo modo il club blucerchiato eviterebbero una penalizzazione in classifica. Se invece Ferrero, che è socio di maggiorenza, effettuerà una ricapitalizzazione, gli attuali amministratori potranno terminare il loro incarico con una società meno indebitata. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.