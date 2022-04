Altra sconfitta dell’Atalanta! Il Verona vince 2-1 e sbanca Bergamo

Dopo un’eliminazione simile serviva una scossa, una prestazione per cancellare definitivamente il match col Lipsia e invece l'Atalanta perde ancora

Dopo un’eliminazione simile serviva una scossa, una prestazione per cancellare definitivamente il match col Lipsia. Nel primo tempo però l’Atalanta non solo ha pagato le fatiche di coppa, ma ha subito anche la pressione del dover vincere una gara a cui l’Hellas Verona non aveva nulla da chiedere. Dopo qualche occasione è stata però la squadra di Tudor a fare il match: prima il palo di Faraoni, poi la traversa di Caprari hanno fatto scattare qualche campanello d’allarme. Da quel momento in poi la Dea non è riuscita più a gestire le folate offensive degli scaligeri, abituati a ritmi differenti rispetto agli orobici. Inevitabile, quasi scontata, la rete di Ceccherini di testa a ribadire uno scavetto diretto verso la porta da parte di Simeone.

Nella ripresa cambia poco o niente, anzi la fotografia della stagione dell’Atalanta è tutta nell’autogol di Koopmeiners al 10’ della ripresa: Ilic affonda e trova Musso su una conclusione ravvicinata, ma l’olandese devia nella propria porta il pallone. Da quel momento in poi i padroni di casa vanno in confusione, nemmeno l’urlo della Nord e i tre cambi riescono a cambiare le sorti di un match storto, anzi stortissimo. Gli ospiti si divorano la rete del 3-0 con Lasagna, che colpisce il palo: sul ribaltamento di fronte arriva il gol della speranza di Scalvini, abile a ribadire di testa il cross di Zappacosta.