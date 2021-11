Altra sconfitta per il Cagliari che resta ultimo in classifica: il Bologna si rialza e vince 2-0

Il Bologna torna a vincere dopo tre gare a secco e lo fa in casa contro il Cagliari grazie alle reti di De Silvestri e Arnautovic nella ripresa. Ritmi bassi al Dall’Ara con il Bologna che fa possesso piuttosto sterile e Cagliari che si difende compatto con tutti gli uomini dietro la linea della palla. Un copione che porta le due squadre a creare pochissime palle gol. Nel secondo tempo cambia subito il volto della gara: Medel dal centro del campo vede il taglio di De Silvestri e lo serve con un filtrante rasoterra, Arnautovic con una finta mette fuori tempo la difesa sarda col pallone che arriva sui piedi del terzino, dimenticato da Lykogiannis, che batte Cragno da pochi passi.

Il Bologna prende fiducia e con Arnautovic sfiora il raddoppio. Il Cagliari cresce dopo l’ora di gioco, la squadra arriva con più continuità sul fondo sfornando assist per la testa di Pavoletti che però non riesce a tramutare i cross in vere occasioni da rete. L’occasione migliore però capita a Sansone che sfrutta un errore di Nandez per puntare la porta trovando però il palo a dirgli no. Al 94°, dopo una rissa in area felsinea che porta all’espulsione di Caceres, arriva l’occasione per il pari sui piedi di Lykogiannis che dal limite calcia sotto la traversa trovando però un ottimo Skorupski a dirgli di no e salvare il risultato. È però il Bologna a segnare ancora con Arnautovic che all'ultimo minuto, su assist di Sansone, si presenta davanti a Cragno e lo batte chiudendo la gara.