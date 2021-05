Altri guai per la Roma, lista infinita di infortuni: Fonseca perde 5 giocatori

Tegole pesanti in casa Roma dopo la gara di Europa League contro il Manchester United. L'infermeria si riempie e le notizie non sono positive: dagli esami strumentali di oggi sono state evidenziate una lesione al flessore sinistro per Leonardo Spinazzola, una lesione al flessore destro per Jordan Veretout.

Per Amadou Diawara sovraccarico pubico, risentimento al flessore destro per Carles Perez e lussazione alla spalla sinistra per Pau Lopez per il quale la Roma sta valutando l'operazione chirurgica.