Altro che campo facile! Un Super-Frosinone batte l'Atalanta, tardivi i cambi di Gasp

Il primo tempo è di quelli che non ti aspetti, o forse sì. Il Frosinone ha iniziato col piede giusto, errori su errori in casa Atalanta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi aveva criticato il Napoli per qualche transizione concessa al Frosinone (e appena un tiro in porta, da statistiche) aveva forse sottovalutato le idee della squadra di Di Francesco. La squadra neo-promossa ha mandato letteralmente in tilt l'Atalanta chiudendo il primo tempo meritatamente sul 2-0 grazie alle reti di Monterisi e Harroui.

Nella ripresa, al 56', il gol di Duvan nel cuore dell'area, ma quando tutto sembrava orientato verso la rimonta dei bergamaschi il Frosinone ha rialzato il baricentro con coraggio e poi nel finale ha difeso con orgoglio. Tra i migliori asncora una volta De Ketelaere, entrato però solo nella ripresa, nel Frosinone ha subito mostrato le sue qualità Cheddira, di proprietà del Napoli, che da prima punta ha fatto salire la squadra tenendo anche sul piano fisico.