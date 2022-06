Altro che Juventus, dall'Argentina: Suarez ha un accordo con il River

Dall'Argentina sono sicuri: Luis Suarez ha trovato un accordo con il River Plate ed è pronto a tornare in Sud America

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Dall'Argentina sono sicuri: Luis Suarez ha trovato un accordo con il River Plate ed è pronto a tornare in Sud America dopo gli oltre dieci anni in Europa. Lo racconta Radio Mitre, che spiega che il Pistolero - che ha avuto diversi accostamenti anche in Italia tra Fiorentina, Juventus e Lazio - viaggerà già questo fine settimana a Buenos Aires per chiudere l'operazione, limando gli ultimi dettagli.