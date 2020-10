Altro che stanchezza: Atalanta ancora prevedibile e sbilanciata, crolla 3-1 in casa con la Samp

Risultato clamoroso in questo sabato pomeriggio di Serie A. La Sampdoria ha espugnato il Gewiss Stadium, battendo l'Atalanta per 3-1 e di fatto confermando un andamento estramente altalenante per la Dea. I blucerchiati sono andati prima in vantaggio con Quagliarella nel primo tempo (l'attaccante napoletano ha sbagliato anche un rigore), poi nella ripresa è arrivato il raddoppio di Thorsby ed all'80 è Duvan che ha provato a riaprire i giochi, ma proprio nel finale Jankto ha firmato il 3-1 definitivo. Atalanta che è parsa, più che stanca, tremendamente prevedibile e sbilanciata.