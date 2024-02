Altro eurogol di Folorunsho, Vlahovic rimedia dal dischetto: Verona-Juve sull'1-1 al 45'

Un calcio di rigore di Vlahovic risponde al golazo di Folorunsho: così Hellas Verona e Juventus vanno negli spogliatoi col risultato di 1-1.

© foto di www.imagephotoagency.it

Un calcio di rigore di Vlahovic risponde al golazo di Folorunsho: così Hellas Verona e Juventus vanno negli spogliatoi col risultato di 1-1. Risultato tutto sommato giusto, quello del primo tempo del Bentegodi, in cui i gialloblù di Baroni sono riusciti a tenere testa ai ben più quotati avversari.

Clamoroso a Verona, dove l'Hellas parte forte e la sblocca subito con Michael Folorunsho. Il nigeriano gonfia infatti la rete all'11' con un gran tiro di collo sinistro al volo dal limite dell'area sugli sviluppi di un corner. Traiettoria imparabile per Szczęsny e gialloblù avanti 1-0. La reazione della Vecchia Signora non tarda però ad arrivare e al 28' ecco il meritato pareggio firmato da Dusan Vlahovi: braccio largo in area di Tchatchoua su tiro di Kostic e calcio di rigore trasformato con grande rabbia dall'attaccante serbo della Juventus. Al Bentegodi il risultato è dunque di nuovo in parità, 1-1 e intervallo.