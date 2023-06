Altro georgiano in Italia? Mamardashvili primo nome dell’Inter in caso di addio di Onana

In pole per l'eventuale dopo Onana così è passato Giorgi Mamardashvili, georgiano classe 2000 che si è messo in gran luce con la maglia del Valencia.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Corriere dello Sport parla del futuro di André Onana e spiega come l'agente del portiere dell'Inter, Albert Botines, si trovi in questi giorni in Inghilterra per sondare le varie piste possibili per il suo assistito che Ausilio e Marotta valutano 60 milioni di euro, magari per accontentarsi di 50.

In caso di addio l'Inter dovrà però intervenire in modo importante nel ruolo, col primo nome della lista, ovvero Guglielmo Vicario, oramai sfumato viste le visite programmate col Tottenham nella giornata di lunedì. In pole per l'eventuale dopo Onana così è passato Giorgi Mamardashvili, georgiano classe 2000 che si è messo in gran luce con la maglia del Valencia.