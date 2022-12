Altro guaio per la Juventus: Ronaldo vuole i suoi 20mln e ha chiesto gli atti alla Procura

L’attaccante ora impegnato con la sua Nazionale in Qatar vuole avere quei 19,9 milioni di euro che, almeno secondo lui, ancora gli spettano

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Scende in campo Cristiano Ronaldo. Come si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il campione portoghese ha chiesto di visionare gli atti del procedimento penale in cui sono contenuti diversi dettagli sulle manovre degli stipendi del 2020 e del 2021. L’attaccante ora impegnato con la sua Nazionale in Qatar vuole avere quei 19,9 milioni di euro che, almeno secondo lui, ancora gli spettano per gli accordi presi con il club sul taglio degli ingaggi legati all’emergenza Covid.