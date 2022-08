Altro rinforzo per il Monza verso il Napoli: il regista arriva dalla Juventus

Nicolò Rovella è pronto a salutare la Juventus all'indomani del match contro il Sassuolo.

Nicolò Rovella è pronto a salutare la Juventus all'indomani del match contro il Sassuolo. Nella sfida contro i neroverdi il centrocampista classe 2001 è entrato al 75esimo, giocando quindi un quarto d'ora prima del trasferimento: come riporta 'Tuttojuve.com', atteso per oggi il suo trasferimento in prestito secco al Monza.