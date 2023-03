Ambrosini e la malattia cronica del figlio Alessandro: "Le nostre vite stravolte. Aiutiamo la ricerca"

Così Massimo Ambrosini, attraverso i suoi canali Instagram, ha raccontato la malattia cronica di Alessandro, il suo terzo figlio, che affetto da diabete di tipo 1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state letteralmente sconvolte". Così Massimo Ambrosini, attraverso i suoi canali Instagram, ha raccontato la malattia cronica di Alessandro, il suo terzo figlio, che affetto da diabete di tipo 1. Anche per questo motivo, l'ex capitano del Milan correrà ad aprile la Milano Marathon, che ha l'obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca: "Esistono malattie senza cura, come il diabete di tipo 1, per le quali tutte le speranze passano dalla ricerca - racconta Ambro a Ła Gazzetta dello Sport - in un minuto ti rendi conto che la tua vita e la sua sono state sconvolte. In pochi giorni ti accorgi di avere letteralmente in mano la vita di tuo figlio. Per un genitore in questi casi cambia tutto. Passi dalla rabbia iniziale, che devi gestire, all’accettazione. È un processo personale molto complicato ma ti rimbocchi le maniche perché trovi energie inaspettate, ogni giorno aggiungi un mattoncino".