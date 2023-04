Ambrosini sul turnover Milan: "I rischi sono tanti, beneficio solo fisico"

"Calo mentale per i titolari che vanno in panchina? Quando succedeva a me non era così male, ogni tanto fa comodo riposare".

TuttoNapoli.net Massimo Ambrosini, ex rossonero e opinionista, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre Bologna-Milan: "Il beneficio è fisico: lascia riposare chi giocherà martedì a Napoli. Il rischio è che la squadra abbia meno punti di riferimento. Un conto è giocare da riserva con chi di solito ha più ritmo, di solito è giocare con chi, come te, il campo l'ha visto molto meno. Io c'ero a Piacenza nel 2003, ma era una situazione diversa... C'era la finale di Champions da giocare.