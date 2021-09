Anche al Napoli partenza flop? Sarri non ci sta: "Lazio diversa, sbagliato fare paragoni"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha voluto evitare confronti con la sua esperienza passata a Napoli quando ieri, in conferenza stampa, gli è stato chiesto della sua partenza deludente tanto in azzurro quanto in biancoceleste: "Guardare le esperienze passate e pensare che si possano ripetere è un errore. Le squadre hanno caratteristiche diverse, non hanno le stesse evoluzioni. Spero che la scintilla scatti stasera, domani può essere già tardi", le sue parole alla vigilia del derby di Roma.