Anche Bernardeschi vuole andare via da Toronto: si è riproposto alla Juve

Come Insigne anche l'ex Fiorentina vuole lasciare così Toronto per tornare nel campionato italiano

Federico Bernardeschi si offre alla Juventus. E lo fa parlando in una lunga intervista a La Stampa. "Quello che ho fatto alla Juve rimane a prescindere, anche se non ne parlassi. È storia. Se dovessero uscire altre possibilità, le valuterei da professionista. Ma se mi si chiede dove vorrei giocare, risponderei sempre la Juve perché il mio cuore è lì, è inutile nasconderlo. Anzi è proprio bello dirlo". Come Insigne anche l'ex Fiorentina vuole lasciare così Toronto per tornare nel campionato italiano.