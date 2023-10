Anche Gazzetta ammette l'errore in Juve-Verona: "Pugno di Gatti a Djuric ai limiti del rosso"

TuttoNapoli.net

"Kean, esagerato annullare il secondo gol". Questo il titolo della moviola de La Gazzetta dello Sport in merito alla "direzione incerta e insicura di Feliciani", l'arbitro di Juventus-Hellas Verona terminata - fra vari episodi - con il risultato di 1-0 in favore dei bianconeri. Al 14’ - si legge - annullato un gol alla Juve per un fuorigioco millimetrico di Kean (il tacco è leggermente oltre Magnani) a inizio azione. Al 54’ tolto un altro gol dal Var a Kean che aveva leggermente colpito Faraoni al volto quando è partita l’azione.

Il tocco di Moise non sembra cosi grave, col gialloblù che stramazza al suolo... Il voto che viene dato all'arbitro Feliciani da La Gazzetta dello Sport è 4: "Non ha mai la partita in mano. Richiamato dal Var, sbaglia sul secondo gol annullato a Kean. Pugno di Gatti a Djuric ai limiti del rosso".